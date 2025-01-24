"من دعاة عصر السادات.. كيف تم صناعة التشدد في مصر" الذي كشف حجم التواطؤ مع التطرف حتي دفعت وتدفع مصر كلها الثمن وإلي اليوم.. نقول: ينطلق الكاتب الصحفي الزميل والصديق وائل لطفي خطوة إلي الأمام في مسيرته التي تفتش وتبحث عن جذور وأسباب واحدة من أخطر الظواهر في مصر ليقدم للمكتبتين المصرية والعربية إصدارا جديدا هو وبحق إضاءة مهمة بعد الكتاب المذكور وكتابه الأشهر: الدعاة الجدد.. عشرون عاما من الخداع..

إذ يقدم كتابه الجديد دعاة عصر مبارك، حيث يكشف حجم التهريج مع الظاهرة نفسها وعدم التعامل معها بجدية ويستعرض استمرار التيار المتأسلم في دوره لتجهيز المجتمع للحظة الانقضاض عليه وقد ثبت علاقة الكثيرين منهم بجماعة الإخوان ! لكن هذه المرة باستفادة كبيرة مما جري مع التيار من قبل..

ولذلك يجد المجتمع المصري نفسه أمام داعية بشروط مختلفة.. وسيم.. ملابس عصرية.. غير ملتحي.. جمهوره من الشباب وأحيانا من الشباب وأبناء الأحياء الراقية والأندية الارستقراطية وهي الطبقة المؤثرة في المجتمع!



لطفي -الكاتب البارز- لا يقدم لقرائه هو أيضا خطبا إنشائية.. إنما يقدم ما يقترب من دراسة مستوفاة عن الموضوعات التي يناقشها.. مستخدما أكثر من منهج في التحليل.. لتكون إصداراته مزيجا من البحث العلمي مقدم في صياغة صحفية شيقة وممتعة تبسط الموضوع مهما كان شائكا.. ومع هذا إصدار يتحول من كاتب متخصص في الملف إلي مرجع فيه.. ولذلك لا يقدم أعمالا تجارية إنما عناوين ستبقي وستلقي احتراما دائما حتي من المختلفين معه!

في معرض الكتاب.. كتاب جديد.. يستحق الاقتناء.. يستحق المطالعة.. يحمل العنوان أعلاه!

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