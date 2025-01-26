الأحد 26 يناير 2025
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سياسة

استشهاد القديس فيلوثيئوس، شهادة إيمان لا تلين

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس فيلوثيئوس.

 

إيمان ثابت

 

في اليوم السادس عشر من شهر طوبه المبارك، وبمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القديس فيلوثيئوس، نتذكر قصة إيمانه الثابت وشهادته العظيمة التي عاشها من أجل الرب. ففي سنة 20 للشهداء (304م)، استشهد القديس فيلوثيئوس، الذي وُلِدَ في مدينة أنطاكية من أبوين وثنيين. 

 

في سن العاشرة، دُعي من قبل والده ليمارس عبادة الوثنية ويسجد للعجل، لكنه رفض بشجاعة، قائلًا لوالده إنه لن يسجد لما ليس بإله. وأثناء تأملاته، كان يخاطب الشمس قائلًا: "إن كنتِ أنتِ الإله فعرّفيني"، فسمع صوتًا يُخبره أن الشمس ليست هي الإله، بل أنه سيعرف الإله الحقيقي الذي سيفدي البشر بدمه. 

 

وقد لاقى القديس فيلوثيئوس اهتمام السماء بجدية إيمانه، فتم إرسال ملاك ليُعَرّفه بالخالق وبالرب يسوع المسيح وتجسُّده من أجل خلاص البشرية. وقد أضاء قلبه بالإيمان، وبدأ يكرس حياته للصلاة والصوم، ويقدم العون للفقراء.

 

وبفضل صلواته، تمت معجزة شفاء لوالديه، ما جعلهما يؤمنان بالمسيح وينالا سر المعمودية. بفضل قوته الروحية وموهبة شفاء المرضى التي منحها له الرب، ذاع صيته في الأنحاء. ولكن عندما بلغ خبر إيمانه إلى الإمبراطور دقلديانوس، استحضره وطلب منه تقديم البخور للأوثان، فرفض بشجاعة، فحاول معه الإمبراطور بالتهديد والوعود، ولكنه ظل ثابتًا في إيمانه. 

 

وفي النهاية، أمر الإمبراطور بقطع رأسه، فاستشهد القديس فيلوثيئوس، ونال إكليل الشهادة. 

 

توجد كنائس باسمه في عدة أماكن، منها كنيسة بدير النغاميش بمركز أولاد طوق شرق التابعة لإيبارشية البلينا، وأخرى بقرية إدفا بمركز سوهاج التابعة لإيبارشية سوهاج، بالإضافة إلى كنائس أخرى تحمل اسمه.

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