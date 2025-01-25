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اقتصاد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

جوزالهند
جوزالهند

أسعار جوز الهند في الأسواق، تباينت أسعار جوز الهند في الأسواق، بالتزامن مع الاستعدادات لاسقبال شهر رمضان المبارك، حيث يهتم المواطنين بشراء ياميش رمضان قبل حلول الشهر الكريم.

جوز الهند من الأصناف المستخدة بكثرة في أطباق رمضان

ويعد جوز الهند من الأصناف التي تستخدم بكثرة في أطباق الحلويات خلال شهر رمضان وعلى مدار العام، لكن يزيد الإقبال على شراءه في رمضان، وتختلف أسعار جوز الهند باختلاف نوعه، إذ يوجد جوز هند ظفر، وكامل الدسم، ومنزوع الدسم.

<strong>اسعار جوز الهند </strong>
اسعار جوز الهند 

ووفقًا لـ حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، فإن سعر جوز الهند فيتراوح بين 40 و60 جنيهًا للكيلو.

أسعار جوز الهند في محلات العطارة والمحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار جوز الهند في محلات العطارة والمحال التجارية وفقًا لجولة ميدانية؛  في السطور الآتية:

سعر جوز الهند الخشن في المحال التجارية

البداية مع أسعار جوز الهند الخشن في المحال التجارية، وجاءت كالأتي:

  • بلغ سعر جوز هند خشن وزن 125 جرامًا نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر جوز هند خشن وزن 250 جرامًا نحو 70 جنيهًا.
  • بلغ سعر جوز الهند خشن وزن 500 جرام نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو جوز الهند خشن نحو 280 جنيهًا.
<strong>سعر جوز الهند </strong>
سعر جوز الهند 

أسعار جوز الهند ظفر في المحال التجارية

وعن اسعار جوز الهند ظفر في الأسواق، فجاءت كالأتي:

  1. بلغ سعر جوز هند ظفر وزن 125 جرامًا نحو 42.5 جنيه.
  2. بلغ سعر جوز هند ظفر وزن 250 جرامًا نحو 85 جنيهًا.
  3. بلغ سعر جوز هند ظفر وزن 500 جرام نحو 170 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو جوز هند ظفر نحو 340 جنيهًا.

<strong>سعر جوز الهند </strong>
سعر جوز الهند 

أسعار جوز هند مبشور

أما أسعار جوز هند مبشور أو شعر؛ فبلغ  نحو 260 جنيهًا.

 أسعار جوز الهند في السلاسل الغذائية 

وعن أسعار جوز الهند في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فجاء كالأتي:

  1. بلغ سعر جوز هند مبشور كامل الدسم هيلثي وزن 500 جرام نحو 152 جنيهًا.
  2. بلغ سعر جوز هند طبيعي وزن 120 جرامًا نحو 51 جنيهًا.
  3. بلغ سعر جوز هند أبو عوف وزن 250 جرامًا نحو 118 جنيهًا.
  4. بلغ سعر جوز الهند مبشور ناعم نحو 52 جنيهًا.
  5. بلغ سعر جوز هند كامل الدسم خشن وزن 125 جرامًا نحو 38 جنيهًا.

 أسعار جوز الهند الناعم في السلاسل الغذائية

وفيما يخص أسعار جوز الهند الناعم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فجاءت كالأتي:

  • بلغ سعر جوز هند ناعم فاخر وزن 250 جرامًا نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر جوز هند ناعم فاخر وزن 500 جرام نحو 100 جنيه.
  • بلغ سعر جوز هند ناعم فاخر وزن 750 جرامًا نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو جوز هند ناعم فاخر نحو 200 جنيه.
  • بلغ سعر جوز هند ناعم فاخر وزن كيلو وربع نحو 250 جنيهًا.

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