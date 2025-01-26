الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

توسعة مركز الشباب وتوصيل الصرف لمدرسة الصنايع بأبو حماد في الشرقية

المهندس سامى معجل
المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة ابوحماد خلال المتابعة

تابع المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد محافظة الشرقية يرافقه المهندس محمد صلاح مدير مشروع العباسة لمياة الشرب والصرف الصحي وبحضور مدير مدرسة أبوحماد الثانوية الصناعية  بحث كيفية توصيل خط الصرف الخاص بالمدرسة وتذليل العقبات والتوصيل بالخط الرئيسى للصرف الصحى

رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفنية

تفقد أعمال توسعة مركز الشباب 

كما تفقد رئيس مركز ومدينة أبوحماد أعمال التوسعة الجارية بمركز شباب ابوحماد كما استمع لشرح من  محمد النجدى مدير إدارة الشباب والرياضه عن الأنشطة الرياضية التى تقام بمركز الشباب وأوضح  بأن تطوير مراكز الشباب من أولويات القيادة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ابوحماد

تجمعات القمامة والمخلفات امام الادارة البيطرية 

وقام رئيس مركز ابو حماد بالمرور الميدانى لوجود تجمعات للمخلفات والقمامة أمام الإدارة البيطرية بأبوحماد وعلى  الفور تم استدعاء قسم تحسين البيئة لرفع المخلفات وتمهيد وتسوية المكان بالمعدات لإضفاء الشكل الجمالي والحضارى للمدينه ولأستغلالها لاحقا بإنشاء حديقة ومتنزه لاهالى أبوحماد 

رئيس مركز أبوحماد بالشرقية يتابع انتظام العملية التعليمية

 متابعة الباعة الجائلين 

كما تابع  المهندس سامى معجل جهود الوحدة المحلية بقرية العباسة والتى شنت حملة اشغالات على الطريق الرئيسى  على ترعة السعيدية ورفع الباعه الجائلين لفتح الطريق أمام حركة السيارات ومنع الاختناقات المروريه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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المهندس سامي معجل رئيس مركز ابوحماد محافظة الشرقية الصرف الصحي مدير مدرسة ابوحماد الثلنوية الصناعية مشروع العباسة لمياه الشرب الخط الرئيسي للصرف الصحى

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