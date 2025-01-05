تريند الحلويات الشهير يثير أزمة في الشرقية، ومعلمة أبو حماد أولى الضحايا (صور)

تريند الحلويات، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الساعات الماضية بواقعة مؤسفة تعرضت لها إحدى المعلمات بمدرسة تابعة لإدارة أبو حماد التعليمية في محافظة الشرقية لحادث اشتعال نيران في ملابسها أثناء احتفال مجموعة من طلابها (فتيات وصبية) بها بعد إهدائها الحلوى والشيكولاتة مسايرة منهم لـ«تريند حلويات المعلمين» الشهير المتداول منذ عدة أيام على نطاق واسع وسط حالة من السخط العام ومطالبات بمعاقبة المتسبب في إهانة المعلمة.

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر خلاله احتفال عدد من الطلاب بإحدى المعلمات على طريقة “تريند الشوكولاتة”

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر خلاله احتفال عدد من الطلاب بإحدى المعلمات على طريقة “تريند حلويات المعلمين” المتداول وقام طالب برش "ثلج الأفراح" على المعلمة وسط أجواء احتفالية، إلا أنه سرعان ما تحول الحفل إلى حالة من الخوف والهلع والفزع بعدما تفاعلت المادة مع النار التي أشعلها طالب آخر ما أدى إلى اشتعال النيران بملابس المذكورة فيما لم تتعرض المعلمة لأي مكروه، حيث إن المادة سريعة الاشتعال ولكنها سرعان ما تنطفئ.

تريند حلويات المعلمين،فيتو

أول رد من «التعليم» على واقعة اشتعال النيران بملابس معلمة ابوحماد

فيما أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الواقعة حدثت داخل سنتر خصوصي كائن بدائرة مركز أبوحماد، مشيرا إلى أن الإدارة التعليمية التابعة لها المعلمة قررت خصم 15 يوما من راتبها لثبوت مخالفة إعطاء درس خصوصي دون تصريح بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

أمهات مصر: انقسام الآراء حول تريند حلويات المعلمين ما بين التقليد الأعمى والتقدير

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن تريند الحلويات الذي انتشر مؤخرا بين الطلاب وأولياء الأمور على صفحات السوشيال ميديا والخاص بالمعلمين.

فكرة تريند حلويات المعلمين

وأوضحت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، أنها ضد فكرة "التريند" بشكل عام، بغض النظر إلى ما يتضمنه، مستطردة: "لا أفضل فكرة التريندات التي توجه الأشخاص إلى تصرف ما، وانتشاره على صفحات السوشيال ميديا".

تريند حلويات المعلمين، فيتو

وتابعت: "لو طالب اشترى هدية سواء حلوى أو ورد أو تذكار، وأعطاه لمعلمه في عيد ميلاده أو في عام جديد أو مناسبة بشكل عام، من تلقاء نفسه، فهذا أمر مقبول وإيجابي"، مضيفة: "ولكن عندما يقوم الطالب بهذا الأمر لأنه تريند على السوشيال ميديا، فهذا من وجهة نظري أمر غير مقبول".

صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

وعرضت عبير، آراء وتعليقات أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وصفحة ائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "تريند الشيكولاتة والشيبسي والكانز والكرنب والكزبرة والطماطم، ليس دليلا على حب الطالب لمعلمه، وإنما هو تقليد أعمى وتبعية سوشيال ميديا الغرب، وهذا يدل على أنهم يتحكمون فى أجيالنا بالترند اللى هما عايزينه، يعنى بكره يطلع ترند فيه إهانة لمعلم يعتقدونه فاشل، وأبنائنا يقلدونهم لأننا سمحنا بهذا من البداية ولم نرشدهم ونوجههم".

وتابع: "أين المعلم ودوره التربوى فى إيقاف هذه التبعية والتقليد الأعمى؟، أين ولى الأمر من دوره فى إرشاد وتوجيه أبنائه، محتاجين ترند على إصلاح مقاعد المدارس اللى بتكسروها، محتاجين ترند لإيقاف العنف بين الطلبة بالمدارس، محتاجين ترند لمساعدة الأيتام وطلبة الدمج".

بينما قالت ولي أمر: "بعض اللي قالوا ضد، مبررهم حرام وده رشوة وده كلام في غير موضعه، الهدايا حلوى يعني رمزية، الهدايا بشكل جماعي يعني ليس طالب بعينه هو من يقدمها فيميز عن زملائه بها، المعلم لا يجبر الطلاب عليها أو يطلبها، هم يظهرون امتنانهم باختيارهم، وهذا يندرج تحت العرفان بالجميل، وهي مشاعر محمودة لماذا تستكترونها على معلم الأجيال الذي يبذل جهدا".

وذكرت ولي أمر أخرى: “مع لأن الموضوع غير مكلف، هدايا رمزية من الأولاد يقدر أى طالب يقدم اللى يقدر عليه ويفرح المعلم أو المعلمة القريبه لقلبة، وخلينا متفقين إن التقدير بيفرق كتير وكمان عوده لنشره الحب والامتنان والاحترام من الطلاب للمعلمين”.

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