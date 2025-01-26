الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

المتهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه: "أخدت الفلوس وسددت ديوني"

حبس متهمة
حبس متهمة

تواصل نيابة شمال القاهرة، التحقيق مع ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج.

وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام النيابة: بدأت نشاطي في مجال النصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بأنني أمتلك مشاريع استثمارية مربحة في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية.


وأضافت: كنت أعدهم بعوائد كبيرة من استثمار أموالهم في هذه المشاريع.

وأشارت الى أنها لم أكن تمتلك أي مشروعات تجارية فعلًا وكل الأموال التي تلقتها من المواطنين استخدمتها في أغراض شخصية، ومنها تسديد بعض الديون.


تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 مليون جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شمال القاهرة قسم شرطة روض الفرج النيابة العامة

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