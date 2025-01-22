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حوادث

وكيلة ملابس مستوردة وماركات، حيلة سيدة للنصب على المواطنين في روض الفرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلت ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج باعترافات تفصيلية امام نيابة شمال القاهرة


واعترفت المتهمة بارتكابها وقائع النصب علي المواطنين وأشارت إلى أنها أنشأت محلا وهميا بقصد استقطاب زبائنها وايهامهم بعملها في مجال الملابس 


وأضافت المتهمة إلى أن الضحايا أعطوها الأموال بقصد تشغيلها في تجارة الملابس المستوردة والماركات العالمية، والتي أوهمتهم أنها وكيلة لها ثم أخذت الأموال وفرت هاربة. 


تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 مليون جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شمال القاهرة قسم شرطة روض الفرج النيابة العامة

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