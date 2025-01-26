الدوري المصري، تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الـ10

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإسماعيلي، في افتتاح مباريات الجولة الـ10 بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي كالتالي:

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الرابعة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الاتحاد السكندري مواجهة الإسماعيلي بحثا عن استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد، بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، والخسارة قبلها أمام زد والزمالك.

وفي المقابل يدخل الدراويش مواجهة الاتحاد السكندري بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز في الجولة التاسعة على فريق سموحة السكندري.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة

يتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة وقبل مباراته المرتقبة مع الأهلي صاحب الوصافة.

1- بيراميدز 20 نقطة

2- الأهلي 19 نقطة

3- الزمالك 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد إف سي 13 نقطة

8- بتروجيت 13 نقطة

9- الإسماعيلي 12 نقطة

10- فاركو 11 نقطة

11- طلائع الجيش 11 نقطة

12- الاتحاد السكندري 10 نقاط

13- حرس الحدود 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، وتقام على مدار 3 أيام.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري



الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي - 4 مساءً

طلائع الجيش ضد فاركو - 4 مساءً

الأهلي ضد بيراميدز - 7 مساءً

غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - 7مساءً

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة - 4 مساءً

المصري البورسعيدي ضد إنبي - 7 مساءً

حرس الحدود ضد مودرن سبورت - 7 مساءً

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت - 4 مساءً

سموحة ضد زد اف سي - 7 مساءً

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