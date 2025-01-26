الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الـ10

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإسماعيلي، في افتتاح مباريات الجولة الـ10 بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي كالتالي:

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الرابعة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الاتحاد السكندري مواجهة الإسماعيلي بحثا عن استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد، بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، والخسارة قبلها أمام زد والزمالك.

وفي المقابل يدخل الدراويش مواجهة الاتحاد السكندري بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز في الجولة التاسعة على فريق سموحة السكندري.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة 

يتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة وقبل مباراته المرتقبة مع الأهلي صاحب الوصافة. 

1- بيراميدز 20 نقطة
2- الأهلي 19 نقطة
3- الزمالك 17 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة
6- البنك الأهلي 14 نقطة
7- زد إف سي 13 نقطة
8- بتروجيت 13 نقطة 
9- الإسماعيلي 12 نقطة
10- فاركو 11 نقطة
11- طلائع الجيش 11 نقطة
12- الاتحاد السكندري 10 نقاط
13- حرس الحدود 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط 
18- الجونة 6 نقاط

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، وتقام على مدار 3 أيام.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري
 

الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري  ضد الإسماعيلي   - 4 مساءً
طلائع الجيش  ضد  فاركو   - 4 مساءً
الأهلي ضد بيراميدز   - 7 مساءً
غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا  -  7مساءً

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة    - 4 مساءً
المصري البورسعيدي  ضد إنبي     - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الاتحاد السكندري الاسماعيلي تشكيل الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة بيراميدز الليلة في الدوري المصري

الاتحاد السكندري يبحث عن العودة للانتصارات أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

مهاجم الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة العاشرة

الأهلي يلاحق بيراميدز، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة

ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

منوعات

المزيد

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية