الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 94 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن  تسجيل 11 شهيدا و83 جريحا في حصيلة غير نهائية لاعتداءات جيش الاحتلال  الإسرائيلي اليوم  في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على مواطنين لبنانيين 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 31 آخرين برصاص جيش الاحتلال خلال استهداف مواطنين أثناء عودتهم إلى بلداتهم جنوبي البلاد.

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قوات الاحتلال تطلق النار على فريق قناة روسيا اليوم جنوب لبنان

إصابة ١٠ لبنانيين برصاص جيش الاحتلال 

وأفادت وسائل إعلام في  لبنان، بسقوط إصابات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين من سكان جنوب لبنان، حاولوا العبور إلى قراهم جنوب لبنان.

وقالت: إن القوات الإسرائيلية تطلق رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.

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جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان

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