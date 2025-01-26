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هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد برنامج اللغة الإنجليزية بآداب الفيوم

جامعة الفيوم، فيتو
جامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، حصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفائه معايير الاعتماد البرامجي المقررة، ويعتبر اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية الأول من نوعه من ناحية اعتماد البرامج التعليمية داخل الجامعة.

التزام كلية الآداب بتطوير برامجها الاكاديمية

وقال الدكتور طارق عبد الوهاب، عميد كلية الآداب، إن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على التزام الكلية بتطوير برامجها الأكاديمية بما يضمن تقديم تعليم متميز ومتوافق مع معايير الجودة، وتعمل  الكلية  بجهد كبير بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم على تحسين جودة هذه البرامج وضمان توافقها مع المعايير المعتمدة، ويؤكد هذا الاعتماد الدور الرائد لكلية الآداب بجامعة الفيوم في تعزيز جودة التعليم العالي وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

 

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فيما قال الدكتور تامر فهيم، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة الفيوم، إن اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب يأتي في إطار تقدم الكلية للاعتماد البرامجي والذي يتمثل في  11 معيارا تتضمن رسالة وإدارة البرنامج والفاعلية التعليمية حتى مؤشرات نجاح البرنامج، وقد اجتاز البرنامج واستوفى جميع المعايير والمؤشرات ليتم اعتماده رسميًا.

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الفيوم كليه الآداب جامعة الفيوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اللغة الأنجليزية

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