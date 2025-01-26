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رياضة

استبعاد هذا الثنائي، قائمة منتخب مصر أمام كاب فيردي في مونديال اليد

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي في السابعة مساء اليوم الأحد، في ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي، ببطولة العالم 2025 والتي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي أحمد هشام دودو (للإصابة) وأحمد عادل، حيث يحق لكل منتخب اختيار 16 لاعبا في كل مباراة من القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبا.

قائمة منتخب كرة اليد أمام كاب فيردي

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - ياسر سيف - محمد طارق

سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا

يمتلك منتخب مصر لكرة اليد فرصة وحيدة من أجل تصدر ترتيب مجموعته في بطولة العالم لكرة اليد، والابتعاد عن مواجهة منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في المواجهة الأخيرة أمام منتخب كاب فيردي، مع خسارة منتخب أيسلندا أو تعادله أمام الأرجنتين في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

منتخب مصر يقترب من ربع النهائي

 واقترب منتخب مصر لكرة اليد من حسم تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة العالم، حيث يتبقى له مواجهة سهلة أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

وخاض المنتخب الوطني حتى الآن 5 مباريات في بطولة العالم، حقق الفوز في 4 منها أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا في دور المجموعات، وسلوفينيا في الدور الرئيسي، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام منتخب أيسلندا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الثاني، بعد الخسارة التي تلقاها أمام منتخب آيسلندا بنتيجة (24-27)، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم، والفوز على سلوفينيا في الجولة الثانية.

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