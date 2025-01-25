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محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية في الفيوم غدا

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

اعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن انطلاق أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، بمختلف الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، اعتبارًا من غد الأحد، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من التعرض للإصابة بالأمراض الوبائية الخطيرة، والعمل على تجنب آثارها المدمرة على صحة المواطنين، وحياتهم اليومية، واقتصادهم.

تسهيلات للحملة لأداء عملها بسهولة

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة للقائمين على حملة التحصين، لتحقيق المستهدف منها، لافتًا إلى أهمية توعية المواطنين وأصحاب الحيوانات "الأغنام والماعز" بأهمية التحصين، لحماية الحيوانات والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

الماشية المستهدف تحصينها

فيما أوضح الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين 81428 رأس ماشية من الأبقار، و56277 رأس من الأغنام والماعز، بإجمالي عدد 137705 رأس ماشية ضد مرضي الجلد العقدى وجدري الأغنام.

الفرق المشاركة في الحملة

وأضاف، أنه يشارك في الحملة  94 فريقًا طبيًا بالوحدات البيطرية، ويجوبون الشوارع والقرى، لخدمة مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية والوصول إلى جميع المناطق المستهدفة، إضافة إلى فرق المتابعة من مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية، لمتابعة أعمال الحملة بكافة مراكز وقرى المحافظة.

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 ولفت محافظ الفيوم إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة فى توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة.

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