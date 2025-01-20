الإثنين 20 يناير 2025
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مدير تعليم دمياط: توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قام  ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية على عدد من لجان الامتحانات بمدرستي مشرفة الإعدادية بنين والنيل الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية وذلك في خطوة تؤكد حرصه على ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بانتظام وشفافية، 

وخلال الجولة، اطمأن "وكيـل الوزارة" على أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدًا بجهود جميع العاملين على إنجاح هذه العملية الهامة.

مدير "تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ويؤكد على سيرها بانتظام

 

 

وخلال تفقده أكد "عمـاره" على أهمية الالتزام بالضوابط الامتحانية ومنـع استخدام الهاتف المحمول أثناء فترة الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وبحديثه مع الطلاب، أكدوا أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومتوافقة مع المقرر الدراسي، مما يعكس حرص تعليم دمياط على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

مدير
مدير "تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

 

وفي ختام جولته، أعرب "عمارة" عن ثقته في قدرة الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتائج مشرفة. وتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

 

 

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