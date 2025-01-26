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رياضة

سيناريو وحيد يضمن لمصر صدارة مجموعتها في مونديال اليد

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب كاب فيردي، في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكاب فيردي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2.

سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا

يمتلك منتخب مصر لكرة اليد فرصة وحيدة من أجل تصدر ترتيب مجموعته في بطولة العالم لكرة اليد، والابتعاد عن مواجهة منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في المواجهة الأخيرة أمام منتخب كاب فيردي، مع خسارة منتخب أيسلندا أو تعادله أمام الأرجنتين في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

منتخب مصر يقترب من ربع النهائي

 واقترب منتخب مصر لكرة اليد من حسم تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة العالم، حيث يتبقى له مواجهة سهلة أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

وخاض المنتخب الوطني حتى الآن 5 مباريات في بطولة العالم، حقق الفوز في 4 منها أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا في دور المجموعات، وسلوفينيا في الدور الرئيسي، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام منتخب أيسلندا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الثاني، بعد الخسارة التي تلقاها أمام منتخب آيسلندا بنتيجة (24-27)، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم، والفوز على سلوفينيا في الجولة الثانية.

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