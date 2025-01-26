محافظ الدقهلية يمنح رئيس الوحدة المحلية بالستاموني أسبوعا لرفع مستوى النظافة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مركز بلقاس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أنه لن يسمح بالتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات الخدمية بجميع المراكز والمدن والأحياء.

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استياء من النظافة ومهلة أسبوع لرئيس الوحدة المحلية لتحسين مستوى النظافة

وتفقد محافظ الدقهلية قرى الوحدة المحلية بالستاموني بمركز بلقاس، وأبدى استياءه من مستوى النظافة بالوحدة وأعطى مهلة أسبوع لرئيس الوحدة المحلية لتحسين مستوى النظافة والخدمات العامة بالوحدة، مؤكدا أنه لا تهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة النظافة والحفاظ على البيئة، وأكد على رئيس المركز بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات ورفع مستوى النظافة بنطاق المركز.

بحث إمكانية إنشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة

وتفقد محافظ الدقهلية الجمعية الزراعية بالستاموني بمركز بلقاس، واستمع إلى المواطنين المترددين على الجمعية لصرف حصص الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وكلف مدير مديرية الزراعة لبحث إمكانية إنشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، لمنع تكدس المواطنين وتسهيل حركة صرف حصص الكيماويات والأسمدة.

توفير ماكينة ثانية لصرف الأسمدة وزيادة كميات الأسمدة بالجمعية

وأمر محافظ الدقهلية على الفور بتوفير ماكينة ثانية لصرف الأسمدة وزيادة كميات الأسمدة بالجمعية 1000 شيكارة وتم توفيرهما قبل مغادرته الجمعية، وكلف مدير مديرية الزراعة برفع كفاءة منظومة الصرف وتوفير أكثر من ماكينة للصرف وزيادة سرعة الانترنت لسرعة أداء منظومة صرف الأسمدة حيث يوجد 7000 فدان بزمام الجمعية.

محافظ الدقهلية يلتقي بالمواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية مطالبهم

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية مطالبهم، ووجه بدراسة إمكانية توفير نقطة إسعاف ومطافي بالوحدة المحلية بالستاموني.

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