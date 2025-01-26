الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يمنح رئيس الوحدة المحلية بالستاموني أسبوعا لرفع مستوى النظافة

زحام أمام الجمعيات
زحام أمام الجمعيات ببلقاس، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم مركز بلقاس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أنه لن يسمح بالتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات الخدمية بجميع المراكز والمدن والأحياء.

يا
يا

استياء من النظافة ومهلة أسبوع لرئيس الوحدة المحلية لتحسين مستوى النظافة

وتفقد محافظ الدقهلية قرى الوحدة المحلية بالستاموني بمركز بلقاس، وأبدى استياءه من مستوى النظافة بالوحدة وأعطى مهلة أسبوع لرئيس الوحدة المحلية لتحسين مستوى النظافة والخدمات العامة بالوحدة، مؤكدا أنه لا تهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة النظافة والحفاظ على البيئة، وأكد على رئيس المركز بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات ورفع مستوى النظافة بنطاق المركز.

 

 

 

 

بحث إمكانية إنشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة

وتفقد محافظ الدقهلية الجمعية الزراعية بالستاموني بمركز بلقاس، واستمع إلى المواطنين المترددين على الجمعية لصرف حصص الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وكلف مدير مديرية الزراعة لبحث إمكانية إنشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، لمنع تكدس المواطنين وتسهيل حركة صرف حصص الكيماويات والأسمدة.

 

توفير ماكينة ثانية لصرف الأسمدة وزيادة كميات الأسمدة بالجمعية

وأمر محافظ الدقهلية على الفور بتوفير ماكينة ثانية لصرف الأسمدة وزيادة كميات الأسمدة بالجمعية 1000 شيكارة وتم توفيرهما قبل مغادرته الجمعية، وكلف مدير مديرية الزراعة برفع كفاءة منظومة الصرف وتوفير أكثر من ماكينة للصرف وزيادة سرعة الانترنت لسرعة أداء منظومة صرف الأسمدة حيث يوجد 7000 فدان بزمام الجمعية.

ارتفاع اليوريا، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت 25/ 1/ 2025

قفزة في نترات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محافظ الدقهلية يلتقي بالمواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية مطالبهم

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية مطالبهم، ووجه بدراسة إمكانية توفير نقطة إسعاف ومطافي بالوحدة المحلية بالستاموني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المقدمة للمواطنين تحسين مستوى النظافة تقديم الخدمات للمواطنين رئيس الوحدة المحلية قرى الوحدة المحلية محافظ الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

محمد عبد المنعم يتصدر قائمة نيس لمواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي

الملاذات الآمنة، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب خلال 48 ساعة

حجز مهتز نفسيا يتعدى على المارة فى شوارع الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول بـ الاسم ورقم الجلوس
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

السيسي يشدد على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025

سيناريو وحيد يضمن لمصر صدارة مجموعتها في مونديال اليد

لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، السيسي يؤكد مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

حماس عن مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

مطالب برلمانية بإصلاح شامل للمنظومة الضريبية

منوعات

المزيد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

أبرز 6 معلومات عن الجن من السنة النبوية

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية