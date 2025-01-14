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محافظ الدقهلية: الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية ببلقاس

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف وتلقي العلاج بالمجان ل 1300 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية إصلاح الغيط مركز بلقاس، في إطار خطة وزارة الصحة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

تحويل 12 مريضا لاستكمال العلاج بالمستشفيات

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم إصدار 2 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل 12 مريض لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وأكد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

القافلة ضمت 8 عيادات متخصصة متنوعة

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن القافلة ضمت 8 عيادات متخصصة متنوعة، واستفاد منها 909 مواطنين من المترددين عليها، حيث تم الكشف على 222 أمراض باطنة، 183 أطفال، 49 جراحة، 49 أسنان، 133 جلدية، 96 رمد، 94 نساء، 83 أنف وأذن.

إجراء 96 أشعة عادية وموجات صوتية

كما تم إجراء 96 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 142، وإجراء 139 تحليلا وفحصا بمعمل الدم والطفيليات، وتمت إحالة 12 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وصرف العلاج على نفقة الدولة لشخصين، وعقدت 35 ندوة تثقيفية استفاد منها 440 شخص.

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