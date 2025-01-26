محافظ الدقهلية يكافئ مخبز بسبب الالتزام بالمواصفات والوزن

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، صرف مكافأة لمخبز مهاب بركات بقولنجيل بالمنصورة لاستمراره في الالتزام بالمواصفات والوزن وبسبب رضا المواطنين المترددين على المخبز وحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

مكافأة مخبز بقولنجيل لالتزامه بالمواصفات

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة شاملة، تفقد خلالها مركزي المنصورة وبلقاس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وسرعة تنفيذها.

إغلاق مخبز الخلالة بالستاموني بسبب مخالفات

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من المخابز بمركز بلقاس وكلف مدير مديرية تموين الدقهلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإغلاق مخبز الخلالة التابعة للوحدة المحلية بالستاموني بمركز بلقاس لمدة شهرين بسبب مخالفته الجسيمة للوزن والمتمثلة في نقص وزن الرغيف 30 جرام.

المخابز المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من المخابز بمدينة المنصورة شملت مخبز عبد العال بحي الأشجار، ومخبز عاشور مطاوع بسندوب، والتقى المواطنين أمام المخابز واستمع إليهم ومطالبهم وأكد حرصه على تلبية مطالبهم وتوفير احتياجاتهم، وكلف مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز بجميع مدن ومراكز المحافظة.

لن يسمح بالتقصير أو الإهمال في توفير وتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين

وأكد محافظ الدقهلية خلال جولته أنه لن يسمح بالتقصير أو الإهمال في توفير وتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين في جميع المجالات الخدمية بجميع المراكز والمدن، خاصة فيما يخص احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الغذائية المختلفة وتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.

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