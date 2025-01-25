السبت 25 يناير 2025
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صحة ومرأة

الصحة: حملات توعية بالمدارس الإعدادية والثانوية ضد خطورة الإدمان

مخاطر الإدمان
مخاطر الإدمان

كشفت الدكتورة رغدة الجميل، مدير الإدارة العامة لمكافحة الإدمان بوزارة الصحة عن العمر المناسب لبدء التوعية ضد مخاطر الإدمان.

الوقاية من الإدمان مع عمر بداية دخول المدرسة

وقالت إن الوقاية الأولية من الإدمان ليس شرطا الوصول لمرحلة المراهقة لاستخدام وسائل التوعية، ولكن من بداية دخول المدرسة يتم التركيز على مهارات الطفل الشخصية، وبدء التدريب للتعبير عن النفس بطريقة صحيحة واستكشاف الطفل لنفسه وزيادة الثقة بنفسه، وعندما يصل لمرحلة المراهقة تبدأ التوعية.


 حملات توعية بالمدارس الإعدادية 

 

وأوضحت أن الأمانة العامة للصحة النفسية تطلق حملات توعية في المدارس الإعدادية والثانوية للتوعية ضد مخاطر الإدمان لأنها أكثر مرحلة عمرية تمثل خطورة على المراهق وأكثر وقت يمكن أن يتعرض فيه للإدمان.


وكشفت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية والإدمان بوزارة الصحة عن أهم الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب الضغوط النفسية.

أمراض تحدث بسبب الضغوط النفسية 

وقالت إن أهم هذه الأمراض تشمل: ارتفاع ضغط الدم والنحافة والسمنة وتساقط الشعر وأمراض القولون.

فيما حذرت الأمين العام لأمانة الصحة النفسية والإدمان من استمرار الضغوط النفسية على الإنسان، حيث تسبب زيادة هرمون الكورتيزول.

 

زيادة نسبة الكورتيزول تسبب الإصابة بالأمراض النفسية

 

وأشارت الأمين العام للصحة النفسية إلى أن زيادة نسبة الكورتيزول تسبب الإصابة بالأمراض النفسية والأمراض المزمنة منها القلب والسكر والضغط وقرحة في المعدة وغيرها.

 

نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب

 

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب منها:

 
١- استمر في الأنشطة التي اعتدت أن تستمتع بها.
 

٢- ابق على اتصال بالأصدقاء وأفراد الأسرة.
 

٣- مارس الرياضة بانتظام حتى لو كان المشي لمسافات قصيرة.
 

٤- التزم بعادات التغذية الصحية والنوم المنتظمة قدر الإمكان.
 

٥- تجنب المشروبات الكحولية والمواد المخدرة.
 

٦-  تحدث إلى شخص تثق به عن مشاعرك.
 

٧-  اطلب مساعدة من طبيب مختص للخروج من هذه الحالة.

ويؤدي مرض الاكتئاب إلى أعراض مزاجية تجعل الإنسان يشعر بالأسى والحزن الشديد لفترة لا تقل عن أسبوعين باستمرار في معظم أوقات اليوم أن لم يكن اليوم بأكمله.

 

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الامانة العامة للصحة النفسية الاعدادية والثانوية الدكتورة رغدة الجميل مخاطر الادمان مكافحة الإدمان وزارة الصحة

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