“البالون الطائر بالأقصر”: الاحتفال بعيد الطيران يسهم في الرواج السياحي (فيديو وصور)

أقيم بمطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، احتفالات كبرى بعيد الطيران المدني المصري الـ95، بحضور عددا من قيادات سلطة الطيران المدني ومسئولي البالون الطائر واللواء زكريا الملاح مدير مطار البالون الطائر في الأقصر.

احتفالات كرنفالية بمطار البالون الطائر في عيد الطيران المدني

وتخلل الحفل عروض كرنفالية رائعة رسمت حالة من الفرحة والسعادة لمزمار البلدي والذي قدمت باقة من اغاني التراث الفلكلوري الشعبي القديم، وعروض مضمار الخيول، وحلقت البالون في أعالي السماء بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الكابتن أحمد عبود ممثل اتحاد البالون الطائر بالأقصر إن مطار البالون الطائر شهد احتفالية ضخمة اليوم الأحد بمناسبة عيد الطيران المدني في الذكرى 95، وأيضا كان أمس احتفل بذكرى عيد الشرطة الـ73 مع آلاف السائحين.

رحلات المنطاد الساخن بسماء الأقصر

وأكد «عبود» في تصريحات خاص لـ بوابة «فيتو» أن البالون الطائر حقق أعلى المعدلات بخروج 85 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 2000 سائح من مختلف الجنسيات، كما عبروا عن سعادتهم باحتفال المطار بعيد الطيران المدني 2025 وقاموا بالتقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب، والتي تساهم الترويج السياحي لنشاط البالون الطائر مما يزيد من نسب التشغيل والدخول القومي لمصر.

وأشار الكابتن أحمد عبود ممثل اتحاد البالون الطائر في الأقصر إلى الفعاليات جاءت تحت شعار «95 عامًا من الخبرة والريادة»، والذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام، تخليدًا لإقلاع الطيار المصري محمد صدقي منفردًا بطائرته الخاصة من مطار برلين مرورًا بأوروبا حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة عام 1930.

يذكر أنه يعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 37 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

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