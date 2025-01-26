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محافظات

85 رحلة بالون طائر تقل 2000 سائح بسماء الأقصر (فيديو)

رحلات البالون الطائر
رحلات البالون الطائر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر تحلق 85 رحلة بالون طائر على متنها 2000 سائح من حول العالم، تزامنا احتفالات عيد الطيران المدني المصري الـ95 لعام 2025.

البالون الطائر بالأقصر يشارك في احتفالات عيد الطيران المدني 

وحرص مطار البالون الطائر غرب الأقصر على الاحتفال بعيد الطيران المدني المصري الـ95، تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك على أنغام المزمار البلدي الخيول وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكبر علم مصر بطول 5 أمتار.

يشار إلى أن زمن رحلة البالون  الطائر يبلغ 45 دقيقة، على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 1500 قدم، تشاهد من خلالها الطبيعة الخلابة والمزارات السياحية والأثرية من فوق السحاب، ولحظات ساحرة لشروق الشمس فوق نهر النيل.

تاريخ البالون الطائر 

يذكر أنه يرجع تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 37 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

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