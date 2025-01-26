إخلاء سبيل 3 أشخاص متهمين في مشاجرة بسبب لهو الأطفال في الزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء إخلاء سبيل 3 أشخاص طرفي مشاجرة بسبب لهو الأطفال بعد التصالح بينهم أمام النيابة

وكانت أجهزة الأمن بقسم شرطة الزاوية الحمراء قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للسيطرة على المشاجرة.

وتبين أن سبب المشاجرة كان لهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وبعد التصالح الذي تم بين الطرفين، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل طرفي المشاجرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

شدد قانون الإجراءات الجنائية في المادة رقم 375 مكرر، عقوبات لكل من يرتكب جريمة تخويف المواطنين بمختلف أساليب البلطجة والتي تشمل استخدم حيوان.

وعلى ضوء ذلك نرصد عقوبة جرائم البلطجة التي أقرها قانون الإجراءات الجنائية:

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل الي خمس سنوات من مرتكبي الجرائم التالية:

-من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

من تسبب في الإضرار بممتلكات الغير أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل.

-من تسبب في تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر.

-من يرتكب جريمة عدم تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

-من تسبب في تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته.

-من يرتكب جريمة في تهديد حياة شخص أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.