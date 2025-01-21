إخلاء سبيل طرفي مشاجرة في عين شمس بعد تصالحهما

قررت نيابة عين شمس إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بعد التصالح بينهما أمام النيابة.



وكانت أجهزة الأمن بقسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين في منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف.

وتبين أن سبب المشاجرة كان خلافات جيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وبعد التصالح الذي تم بين الطرفين، قررت نيابة عين شمس إخلاء سبيل طرفي المشاجرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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