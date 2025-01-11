السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، الإمارات تعيد فتح سفارتها في بيروت

رئيس لبنان الجديد،فيتو
رئيس لبنان الجديد،فيتو

تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا هاتفيا اليوم السبت، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيها على انتخابه وعلى الثقة التي منحه إياها اللبنانيون.

الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في بيروت

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب آل نهيان عن أمنياته بالتوفيق ل الرئيس اللبناني الجديد في مهامه والنجاح في مسعاه للنهوض بلبنان.

وأكد الرئيس الاماراتي وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه، والمساهمة في كل ما يعزز العلاقات بين البلدين وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار آل نهيان إلى أنه بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي وانتخابه على رأس الجمهورية اللبنانية، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في بيروت، على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".

وسبق أن بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوزيف عون.

انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا

وتمكن مجلس النواب اللبناني يوم الخميس الماضي، من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب لنحو عامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات العربية الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس اللبناني بيروت دولة الإمارات العربية

مواد متعلقة

من سوريا إلى لبنان، الدور الخفي لـ ترامب في تغييرات الشرق الأوسط

الاحتلال يفرج عن 3 سوريين اختطفهم منذ أيام في جنوب لبنان

انتخاب رئيس لبنان، وفود دولية فى بيروت قبل خميس الحسم والبوصلة تتجه صوب اختيار الجنرال

البرلمان الإيراني يفتح تحقيقا في واقعة تفتيش طائرة تقل دبلوماسيا بمطار بيروت
ads

الأكثر قراءة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في شباك إستاد أبيدجان (صور)

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

منوعات

المزيد

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم السبت 11/1/2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

المزيد

انفوجراف

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية