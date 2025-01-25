البالون الطائر في الأقصر يحتفل بعيد الشرطة الـ73 (صور)

شهدت مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر اليوم السبت، احتفالا موسعا بعيد الشرطة في الذكرى الـ73 وسط الآلاف من السائحين الأجانب من حول العالم.

عيد الشرطة 2025

وبدأت فجر اليوم، احتفالات وزارة الطيران المدنى المتمثلة فى البالون الطائر بالأقصر بأعياد الشرطة لعام 2025، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني نيابة عن الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، حيث انطلقت الفعالية داخل أرض إقلاع البالون بالبر الغربى بالأقصر تحت إشراف القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر.



وانطلقت الاحتفالات بخروج البالونات وعليها علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مع العروض الشعبية والعرض الموسيقى والاغانى الوطنية لهذا الحدث الكبير.

البالون الطائر في الأقصر

وشارك في احتفال البالون الطائر بعيد الشرطة 5000 شخص منهم حوالى 2000 راكب بالون اجنبى مختلف الجنسيات والعاملين بالبالون الطائر حوالى 3000 شخص، وأرسل الدكتور وزير الطيران المدنى برقية يعبر فيها عن أعلى معانى التحية والوفاء والتقدير لرجال الأمن والأمان والاستقرار وتحية لرجال الشرطة لمجهوداتهم المخلصة.

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