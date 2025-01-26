الدوري الاسباني، يستضيف برشلونة نظيره فالنسيا اليوم الأحد بملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

ويفتقد برشلونة خدمات داني أولمو، في مباراة اليوم أمام فالنسيا بسبب الإصابة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، جافي، رافينها.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الاسباني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا



تذاع مباراة برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، أما فالنسيا يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.



ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بعدما حقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام بلد الوليد، وسجل كيليان مبابي هاتريك.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ45 نقطة، بعدما تعادل إيجابيًا مع فياريال بهدف لمثله، في الجولة ذاتها.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد (49 نقطة)

أتلتيكو مدريد (45 نقطة)

برشلونة (39 نقطة)

أتلتيك بيلباو (39 نقطة)

فياريال (34 نقطة)

ريال مايوركا (30 نقطة)

ريال سوسييداد (28 نقطة)

جيرونا (28 نقطة)

ريال بيتيس (28 نقطة)

أوساسونا (27 نقطة)

إشبيلية (27 نقطة)

رايو فاليكانو (26 نقطة)

سيلتا فيجو (24 نقطة)

لاس بالماس (23 نقطة)

ليجانيس (22 نقطة)

خيتافي (20 نقطة)

ديبورتيفو ألافيس (20 نقطة)

إسبانيول (20 نقطة)

فالنسيا (16 نقطة)

بلد الوليد (15 نقطة)

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