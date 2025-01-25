مدرب برشلونة يحذر من دفاع فالنسيا ويوجه رسالة للجماهير

تحدث هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تحضيراته لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني غد الأحد.

فليك يتحدث عن مواجهة فالنسيا

وقال فليك قبل مواجهة فالنسيا: “نحن مستعدون جيدًا لمواجهة خصم أكثر استقرارًا في الدفاع. ستكون مباراة صعبة”.

وعبر فليك عن إعجابه بالعمل الذي يقوم به النادي الكتالوني والمدير الرياضي ديكو، قائلا: “عمل النادي وديكو رائع. يبحثون عن لاعبين، ولكن من المهم العمل بما لدينا. أحب الطريقة التي يدير بها ديكو الأمور”.

وأكد فليك أهمية تطوير مستوى أراوخو، موضحا: “تحدثت معه كثيرًا، والأهم أنه في حالة جيدة. أنا مركز على تطويره، وسيصبح أفضل بالتأكيد. بيلسا سيكون لديه مدافع رائع في المنتخب الأوروغوياني”.

ووجه فليك رسالة لجماهير برشلونة قائلا: "أتلقى الكثير من الرسائل من أصدقائي. لا أستطيع الرد عليها كلها، لكنني أعلم أنهم سعداء. الأهم هو أن الجماهير سعيدة، لذا علي أن أبذل قصارى جهدي. شكرًا للمشجعين على دعمهم، خاصة في لشبونة؛ كان الأمر رائعًا".

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