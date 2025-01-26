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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يحل فالنسيا ضيفًا على برشلونة اليوم الأحد بملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

 

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 


تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الاسباني  في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا


تذاع مباراة برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، أما فالنسيا يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.


ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بعدما حقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام بلد الوليد، وسجل كيليان مبابي هاتريك.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ45 نقطة، بعدما تعادل إيجابيًا مع فياريال بهدف لمثله، في الجولة ذاتها.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني

 

ريال مدريد (49 نقطة)

أتلتيكو مدريد (45 نقطة)

برشلونة (39 نقطة)

أتلتيك بيلباو (39 نقطة)

فياريال (34 نقطة)

ريال مايوركا (30 نقطة)

ريال سوسييداد (28 نقطة)

جيرونا (28 نقطة)

ريال بيتيس (28 نقطة)

أوساسونا (27 نقطة)

إشبيلية (27 نقطة)

رايو فاليكانو (26 نقطة)

سيلتا فيجو (24 نقطة)

لاس بالماس (23 نقطة)

ليجانيس (22 نقطة)

خيتافي (20 نقطة)

ديبورتيفو ألافيس (20 نقطة)

إسبانيول (20 نقطة)

فالنسيا (16 نقطة)

بلد الوليد (15 نقطة)

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