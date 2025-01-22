الأربعاء 22 يناير 2025
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سياسة

معمودية 13 شخصا وزيارة خدمية من لوس أنجلوس لـ كنيسة بوليفيا

كنيسة لوس انجلوس
كنيسة لوس انجلوس

وشهدت كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس بمدينة سانتا كروس، التابعة لإيبارشية بوليفيا للاقباط الارثوذكس، حدثا روحيا مميزا، حيث تمت معمودية 13 شخصا جديدا، وذلك خلال القداس الإلهي.

تعزيز الروابط الروحية

ترأس القداس القس مويسيس ملاك، كاهن الكاتدرائية، وشاركه القس صموئيل عايد، كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس بمدينة لوس أنجلوس، الذي يزور بوليفيا برفقة مجموعة من الخدام. 

الخدمية الروحية والاجتماعية لأبناء كنيسة بوليفيا 

وتضمنت الزيارة الخدمية تقديم العديد من الخدمات الروحية والاجتماعية لأبناء الكنيسة في بوليفيا، بهدف تعزيز الروابط الروحية ومساندة الأنشطة الكنسية في المنطقة. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لدعم الخدمة القبطية في دول أمريكا اللاتينية، حيث تعمل الكنيسة على تلبية الاحتياجات الروحية والإنسانية للمجتمعات القبطية في المهجر. 

ولاقى الحدث اهتمامًا كبيرًا من أبناء الإيبارشية، الذين عبروا عن فرحتهم بانضمام الأعضاء الجدد إلى الكنيسة، مشيدين بالجهود المبذولة لدعم الخدمة وتوسيع نطاقها في بوليفيا.

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كنيسة بوليفيا لوس انجلوس معمودية إيبارشية بوليفيا كاتدرائية السيدة العذراء
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