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ثقافة وفنون

سامي مغاوري ضيف شرف في "المستريحة"

الفنان سامي مغاوري
الفنان سامي مغاوري

انضم الفنان سامي مغاوري إلى فريق عمل فيلم "المستريحة"، الذي تلعب بطولته الفنانة ليلى علوي، ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، تحت إدارة المخرج عمرو صلاح.

 

يظهر مغاوري في الفيلم كضيف شرف، حيث يسهم في تحريك الأحداث وتغيير مجراها.

 

الفنان سامي مغاوري 

وأعرب المخرج عمرو صلاح عن سعادته بمشاركة سامي مغاوري، مشيرًا إلى أن حضوره يضيف قيمة كبيرة للفيلم ويرفع من مستوى الكوميديا، نظرًا لما يتمتع به مغاوري من أسلوب خاص ومتميز في التمثيل الكوميدي، والذي يحظى بقبول واسع لدى مختلف الفئات العمرية من الجمهور.

 

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، ومن تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

 

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