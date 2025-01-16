الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية سامي مغاوري في مسلسل "منتهي الصلاحية"

سامي مغاوري
سامي مغاوري

تعاقد الفنان سامي مغاوري على المشاركة في مسلسل منتهي الصلاحية بطولة الفنان محمد فراج، ومن المقرر أن يلعب شخصية والده خلال أحداث العمل.

ومسلسل "منتهي الصلاحية” يكتبه  السيناريست محمد هشام عبية، وينتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

وعلمت فيتو من أحد المقربين من أسرة العمل أن محمد فراج يظهر خلال أحداث العمل يعيش في منطقة شعبية ويتعرض لأزمات كثيرة ويحاول أن يصبح من الأثرياء.

وغاب الفنان محمد فراج عن السباق الرمضان الماضي، واكتفى بالمشاركة في بطولة بعض الأعمال السينمائية، الذي عرضت بالسينمات خلال الموسم الماضي.

فيلم أهل الكهف

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد فراج مؤخرا في بطولة فيلم أهل الكهف مع خالد النبوي وعدد من النجوم، ويأتي أهل الكهف بمعالجة سينمائية لـ أيمن بهجت قمر وبتوقيع المخرج عمرو عرفة وتم عرضه تحت تصنيف رقابي 12+.

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وفيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية تحمل الاسم للأديب الراحل توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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