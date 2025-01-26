الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

كاف يكشف عن شعار كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

شعار كأس أمم أفريقيا
شعار كأس أمم أفريقيا 2025، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، واللجنة المنظمة المحلية، عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب بداية من شهر ديسمبر المقبل 2025.

بيان كاف بشأن شعار كأس أمم أفريقيا 

وقال كاف، عبر موقعه الرسمي، إن القرعة الخاصة بالبطولة ستقام غدا الإثنين، وستقام منافسات البطولة نفسها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وأوضح "شعار البطولة مستوحى من فن الفسيفساء المغربي والزليج، وهو شكل فني خالد من الفسيفساء، كما يُعيد شعار البطولة، تعريف كرة القدم كلوحة حيث تلتقي الإبداع والدقة والشغف".

وأضاف أيضا أن شعار البطولة يعكس التآزر بين التقليد والحداثة، ويرمز كل نمط وشكل، إلى وحدة الأمم واللاعبين والمشجعين، ويعكس كيف تتحد كرة القدم والفن لخلق شيء غير عادي.
 

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