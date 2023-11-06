مدحت عبد الهادي: تفاجأت بقرار رحيلي عن الزمالك

علق مدحت عبد الهادي، المدرب العام لنادي الزمالك، على قرار إقالته من منصبه برفقة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال مدحت عبد الهادي عبر قناة أون تايم سبورتس: تعجبت من القرار الصادر برحيلي أنا الوحيد من الجهاز الفني للزمالك، قدمت اعتذارا بعد مباراة زد لحسين السيد، وقلت له لو تريدني أن أستمر حتى مباراة بيراميدز سأفعل ذلك وبعدها سأرحل، وكنت أنتظر ردا ولكني لم أجد ردا حتى تفاجأت بقرار اليوم.

وأضاف مدحت عبد الهادي عبر أون تايم سبورتس: "هؤلاء الناس كانوا يسخرون من المسئولين السابقين لأنهم يتخذون قراراتهم دون توجيه الشكر للراحلين، وها هو نفس الأمر يحدث".

Advertisements

وتابع: أعجبني قرار مجلس الإدارة بشأن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع.. أنا سعيد بالقرار.



الزمالك وبيراميدز

وعلى صعيد كرة القدم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.



وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.