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رياضة

ميدو يكشف سر دفع جوارديولا بعمر مرموش أساسيًا ضد تشيلسي

عمر مرموش بقميص مانشستر
عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي، فيتو

عمر مرموش، عبر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بمستوى عمر مرموش خلال مباراة مان سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، والتي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح السيتيزين ظهورًا مميزًا لعمر مرموش.

أحمد حسام ميدو، فيتو
أحمد حسام ميدو، فيتو

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "مرموش لاعب مثقف جدا ومحترف، عملت معاه فترة عندما كان عمره 17 سنة، وهو محترف في كل حاجة".

وتابع "السيتي يحتاج لعناصر جديدة في ظل السقوط، وجريليتش بعيد عن مستواه وهذا ما شجع جوارديولا للبدء بعمر مرموش، وقدم مستوى جيدا جدا".

فضل وادي دجلة على مرموش

واستكمل: "لا أستطيع أن أنسى فضل وادي دجلة بقيادة ماجد سامي وتأثيرها على مستوى عمر مرموش فهي منظومة جيدة ومتميزة للغاية".

مباراة مرموش ضد تشيلسي

واسترسل: "كان لدي الشجاعة الكافية عندما منحت مرموش الفرصة إنه يلعب أساسيا في توقيت صعب جدا، وكان بيلعب دايما جناح أيسر، ولكني أشركته في مركز رأس الحربة، وكنت سعيدا للغاية وأنا أتابع مباراة مرموش ضد تشيلسي".

مرموش صاحب عقلية محترفة

وذكر: "عقلية مرموش الاحترافية تساعده على الوصول لأعلى مستوى في الملاعب، وهو واحدا من أفضل المهاجمين في أوروبا".

 

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عمر مرموش أحمد حسام ميدو مباراة مان سيتي ضد تشيلسي الدوري الانجليزي وادي دجلة ماجد سامي

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