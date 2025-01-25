السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تكشف عن تعديل بلائحة العقوبات بسبب الزمالك ومودرن

مباراة الزمالك ومودرن
مباراة الزمالك ومودرن سبورت، فيتو

رابطة الأندية، كشف مصدر مسئول عن تفاصيل عقوبة رابطة الأندية المصرية التي تم إقرارها على فريق الزمالك ضمن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

منع 2371 مشجعا زملكاويا من مباراتين للفريق 

وأكد المصدر في تصريحات تليفزيونية أن رابطة الأندية قد أصدرت قرارا بمنع دخول مشجعي الزمالك الحاضرين في مواجهة مودرن سبورت والبالغ عددهم 2371 من حضور مباراتي الجونة وبيراميدز وغرامة قيمتها 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

كما تم منع مصطفى ميلا عامل مهمات الزمالك من مرافقة الفريق لمدة 6 مباريات وغرامة 95 ألف جنيه.

مصطفى ميلا عامل مهمات نادي الزمالك، فيتو
مصطفى ميلا عامل مهمات نادي الزمالك، فيتو

تقرير مراقب مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وكشف المصدر عن أسباب عدم منع جماهير الزمالك من الحضور لمباراتين والاكتفاء بمعاقبة الجماهير الحاضرة لمباراة مودرن سبورت فقط، وذلك بسبب عدم كتابة حكم اللقاء في تقريره تعرضه للسباب من الأساس.

وأكد المصدر أن الرابطة أجرت تعديلا في اللائحة ليصبح إيقاف الجماهير بشكل كامل لمدة مباراتين في المرة الرابعة بدلا من الثالثة، بينما المرة الثالثة تكون حرمان الحاضرين من المباراة فقط خلال المواجهتين المقبلتين مع غرامة 200 ألف جنيه.

عقوبة مصطفى ميلا

أما بالنسبة لعقوبة مصطفى ميلا فتم إيقافه 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه بسبب التلفظ بألفاظ بذيئة بالإضافة إلى 3 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه بسبب الاعتداء على أحد الأفراد المساعدة ليصبح الإجمالي 6 مباريات وغرامة 95 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية الدورى المصرى الممتاز الزمالك مصطفى ميلا مودرن سبورت

مواد متعلقة

النيابة تحقق في بلاغ لـ نجم الزمالك السابق يتهم فيه جيرانه بالسب والقذف

رابطة الأندية تفرض عقوبات بالجملة ضد الزمالك وتحرم جماهيره من حضور مباراتين

من الدرجة الثانية، صفقة جديدة على أعتاب نادي الزمالك

الدوري المصري، رابطة الأندية تختار هدف إمام عاشور الأفضل بالجولة الثامنة
ads

الأكثر قراءة

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

التعليم تكشف سبب إضافة الدين لمجموع الثانوية وأهمية تطبيق البكالوريا

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلد الوليد بهدف في الشوط الأول

انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

بالأسماء، طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

منوعات

المزيد

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم السبت 25-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص

أيهما أفضل الصلاة في البيت أم في المسجد؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

من أركان الإيمان الستة، ما مفهوم القدر؟

المزيد
الجريدة الرسمية