الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

التفاصيل المالية لتعاقد مودرن سبورت مع معتز زدام

معتز زدام
معتز زدام

أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده مع معتز زدام، لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي؛ ليكون رابع صفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية. 

ونشر حساب مودرن على فيسبوك صورة للاعب للإعلان عن الصفقة وكتب: “عسلامة معتز زدام.. مزيان ”. 

التفاصيل المالية لتعاقد مودرن سبورت مع معتز زدام 

ونجح مسئولو نادي مودرن سبورت في الحصول على خدمات اللاعب معتز زدام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 50 ألف دولار، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 200 ألف دولار. 

 

مودرن سبورت يفوز علي الزمالك 

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء امس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

 

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي.

 

 

 

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: علي فوزي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد أميسي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد مجدي وعبد الله حافظ وجوناثان نجويم ومحمود شعبان وخالد رضا ومحمد صبري وضياء السيد وأحمد يوسف وأحمد كباكا.

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

 

 

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