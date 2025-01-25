السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري (إنفوجراف)

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري مواعيد مباريات الدوري المصري الاهلي ضد بيراميدز الزمالك ضد الجونة الأهلي بيراميدز

مواد متعلقة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة التاسعة

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

كولر يدرس تغيير طريقة اللعب أمام بيراميدز بسبب أزمة رأس الحربة

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم
ads

الأكثر قراءة

بظهور الصفقات الجديدة، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الظهور الأول لـ صفقتي الأهلي الجديدتين بتيشيرت الأحمر (صور)

تخطى هنري، محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير بالقدس

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم على ساوثهامبتون 2-1 في الشوط الأول

ارتفاع اليوريا، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت 25/ 1/ 2025

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة

منوعات

المزيد

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى صعودا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 17 من سورة المدثر

مفتي الجمهورية السابق: تفسير المتطرفين للنصوص يفرغ القرآن من الرحمة (فيديو)

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية