الدوري المصري، رابطة الأندية تختار هدف إمام عاشور الأفضل بالجولة الثامنة

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار هدف إمام عاشور الثاني في مرمى الجولة، كأفضل هدف في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الأهلي فاز على الجونة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة.

وصف هدف إمام عاشور

الهدف جاء في الدقيقة ٩١ سجله إمام عاشور للأهلي، بعد تمريرة ساحرة من كريم الدبيس، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وكان إمام عاشور سجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 63، بعدما استقبل تمريرة بينية من أفشة ويسدد كرة رائعة على يسار حارس مرمى الجونة معلنًا تقدم الأهلي بهدف نظيف.

تنطلق الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة 4 مباريات تجمع غزل المحلة ضد حرس الحدود، الجونة ضد البنك الأهلى، والإسماعيلى ضد سموحة، وإنبى ضد طلائع الجيش.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري

الثلاثاء 21 يناير

غزل المحلة ضد حرس الحدود..4 عصرًا

الجونة ضد البنك الاهلى..4 عصرًا

الاسماعيلى ضد سموحة..7 مساء

انبى ضد طلائع الجيش..7 مساء

الأربعاء 22 يناير

فاركو ضد الاهلى..4 عصرًا

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

زد اف سى ضد بيراميدز..7 مساء

الخميس 23 يناير

بتروجت ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا

مودرن سبورت ضد الزمالك..7 مساء

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعتين 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء.

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