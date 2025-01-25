السبت 25 يناير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية: 5 آلاف جنيه غرامة على منفذ بيع لمخالفة الأسعار

حملة اشغالات، فيتو
حملة اشغالات، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توقيع غرامة 5000 جنيه على أحد منافذ البيع لمخالفة الأسعار المعلنة على الشاشة.

 

حملة لرفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة مبارك بالمنصورة


كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحملة لرفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة مبارك في المنصورة، وأكد على عدم التهاون في تشويه وتعطيل الشوارع بمدينة المنصورة وجميع المدن، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الشكل العام للشوارع بجميع مدن المحافظة.

عدم التهاون مع كل من يخالف القوانين

وأكد محافظ الدقهلية عدم التهاون مع كل من يخالف القوانين التي تكفل حق المواطن في عدم تعطيل الحركة المرورية أو إشغال الأرصفة المخصصة لمرور المشاة وبما يحفظ للمدن مظهرها الحضاري والانضباطي، وأضاف أنه يتابع بشكل شخصي مدى التزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ تلك التعليمات على مستوى المدن والمراكز والأحياء من خلال جولاته اليومية المفاجئة.
 

توقيع غرامة 5000 جنيه على أحد منافذ البيع لمخالفة الأسعار المعلنة


وكان محافظ الدقهلية أثناء مروره اليومي لتفقد المدينة، قد كلف  وائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة والمشرف على أعمال حي جنوب، بشن حملة لرفع الإشغالات بمدينة مبارك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى والمتابعة اليومية، كما وجه بتوقيع غرامة 5000 جنيه على أحد منافذ البيع لمخالفة الأسعار المعلنة على الشاشة الإلكترونية، واغلاقه في حالة تكرار الواقعة.

مصادرة 65 كرسي، و25 ترابيزة، و15 شيشة

قامت مساء اليوم حملة لرفع الإشغالات بشارع الغيط بمدينة مبارك، بحضور  ناجي يحيى نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد المرسي مدير الإشغالات، ومسئولي إدارة الإشغالات بالحي، وتمت مصادرة 65 كرسي، و25 ترابيزة، و15 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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