جولة لمحافظ الدقهلية بالمنصورة لتفقد أعمال النظافة (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت بجولة تفقدية سيرا على الأقدام، بشوارع كورنيش النيل وشوارع منطقة هابي لاند ومدرسة المنصورة الثانوية للبنات والجيش بمدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع.

إزالة أي إشغالات تعوق حركة الشوارع

وأكد على ضرورة استمرار الجهود المبذولة في رفع مستوى النظافة العامة وإزالة أي إشغالات تعوق حركة الشوارع وتعرقل حركة السير للمواطنين للارتقاء بالمظهر الجمالي للشوارع.

كنس ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة والبلدورات بكورنيش النيل بالمنصورة

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة كنس ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة والبلدورات بكورنيش النيل بالمنصورة يوميا، وري الحشائش وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس، وإزالة جميع الإشغالات بحرم الطريق، والصيانة الدورية لكشافات وأعمدة الإنارة حفاظا على المظهر العام لمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية.

استمرار رفع مستوى النظافة

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا، وأكد أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة.

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