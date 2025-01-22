إغماء طالبة ورصد حالات غش بامتحانات الإعدادية اليوم الأربعاء بالدقهلية

شهدت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إغماء طالبة وتعرض إحدى ملاحظات اللجان الامتحانية لحادث سير، وتمكنت غرفة العمليات من رصد حالات غش في غرب المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان ‏طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أدوا امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي بنسبة حضور 99 %، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني امتحان مادتي العلوم واللغة الأجنبية بنسبة حضور 92 %، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي من الصم وضعاف السمع امتحان مادة الرياضيات ب‏نسبة حضور 97%، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي من المكفوفين امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ورقة أولى وورقة ثانية بنسبة حضور 80 %.

وبحسب غرفة عمليات مديرية التعليم، لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع مدارس الدقهلية، وفق ما ورد من مديري عموم الإدارات التعليمية و‏الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها.

‏وخلال متابعة فرق الرصد، تم ضبط محاولات غش في لجان تابعة لإدارات غرب المنصورة التعليمية وإدارة بلقاس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتم رصد حالة غش عن طريق رئيس لجنة والمراقب الأول والموجه المقيم بإحدى لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

إغماء طالبة بإدارة الجمالية

كما حدثت حالة إغماء لطالبة بإدارة الجمالية التعليمية بعد بداية الامتحان وتم استدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة رئيس اللجنة وتم نقل الطالبة إلى المستشفى وجاري متابعة حالتها الصحية.

وعقب انتهاء الفترة الثانية بإدارة نبروه التعليمية وخروج الملاحظين تعرضت إحدى المعلمات وهي ملاحظ بإحدي اللجان لحادث سير حيث صدمتها دراجة بخارية وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي وجاري متابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

تكثيف الدوريات الأمنية الراكبة على جميع مقرات اللجان

وتم التنسيق مع غرفة عمليات مديرية أمن الدقهلية لتكثيف الدوريات الراكبة على جميع مقرات اللجان لضمان سلامة الملاحظين والطلاب والمنشآت

‏وتلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بأولياء الأمور عدم اصطحاب أبنائهم للهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات حرصا على عدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

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