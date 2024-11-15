الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظ الدقهلية يتابع جودة المعروضات والأسعار بمنافذ البيع في المنصورة

حملة علي منافذ الخضار،
حملة علي منافذ الخضار، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، منافذ بيع الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية بالمنصورة.

شملت جولة محافظ الدقهلية تفقد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع عبد السلام عارف،ومنفذ ضد الغلاء بشارع الجيش،ومنفذ شارع قناة السويس للاطمئنان على أسعار البيع المخفضة،واستمع لآراء المواطنين في المنافذ.

واستدعى محافظ الدقهلية العقيد خالد دويدار رئيس مباحث التموين ووجه بالتنسيق مع مديرية التموين وتكثيف الرقابة على الأسعار والتأكد من جودة المنتجات والسلع وصلاحيتها للتناول حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

 

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة وحركة السير وعدم وجود اشغالات بالطريق العام،شملت شارع الجمهورية والمشاية والجلاء وبورسعيد وعبد السلام عارف وقناة السويس وغيرها.

ووجه "مرزوق" لرئيسي حي شرق وغرب المنصورة بالمتابعة الدائمة لحالة النظافة بالشوارع ورفع أي تجمعات قمامة أولا بأول ومنع وجود اشغالات تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالشوارع.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار جولاته المفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها وإعلان الأسعار.

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