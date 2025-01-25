اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال بجنين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر المقاومة الفلسطينية، وقوة خاصة للاحتلال الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن جيش الاحتــلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، عن إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة خلال مواجهات في جنين بالضفة الغربية.

خسائر جيش الاحتلال في جنين

وبالأمس الجمعة أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال إثر إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم بحارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال

ومن جانبها، أعلنت كتيبة جنين التابعة لـسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تفجير عبوة ناسفة في تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، مما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ بضعة أيام، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن عملية عسكرية على جنين في الضفة الغربية.

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