السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

حصلت عليه في 7 أكتوبر، حماس تستعرض بسلاح جيش الاحتلال

حماس
حماس

نقل موقع "واللا" العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن حركة حماس استعانت بعناصر من نخبة مقاتليها للظهور في مشهد تسليم أربع مجندات إسرائيليات، اليوم السبت، وهم يحملون أسلحة استحوذت عليها الحركة خلال هجومها في 7 أكتوبر 2023. 

 

تسليم الأسرى

 

وخلال الفعالية التي جرت في مدينة غزة، ظهرت المجندات الأربع مرتديات الزي العسكري الإسرائيلي، على منصة أقيمت وسط حشد كبير من الفلسطينيين، وبحضور عدد كبير من عناصر الفصائل الفلسطينية. 

 

تأتي هذه الخطوة ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه جهود الوساطة المصرية والقطرية، بمشاركة أمريكية، بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وشملت الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، تسليم أربع مجندات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين. 

 

وسائل الإعلام العبرية نشرت صورًا للمجندات الإسرائيليات، بينما أعلنت حماس عن أسمائهن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباج. 

 

يذكر أن هذه العملية تأتي وسط حالة من الترقب الدولي لتنفيذ كامل بنود الاتفاق، والذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وتخفيف معاناة الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين.

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