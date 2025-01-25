السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

سرقة كهرباء،فيتو
سرقة كهرباء،فيتو

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

تفاصيل الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة (فيديو وصور)

الإفراج بالعفو عن 4466 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة 73

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الهاربين من الأحكام القضائية هاربين من الاحكام القضائية سرقة تيار كهربائي سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة تيار كهربائي للمقاهي

مواد متعلقة

تفاصيل الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة (فيديو وصور)

الإفراج بالعفو عن 4466 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة 73

القبض على مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج فى الدقهلية بتهمة النصب (صور)

جهود وزارة الداخلية في 2024.. إنشاء مركز العمليات الأمنية soc وتطوير 25 مديرية أمن.. وحدات مرور إلكترونية للفحص الفني للسيارات.. و15 مقر أحوال مدنية لاستخراج البطاقة الشخصية (صور)

الداخلية: إتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة وتطوير وإنشاء 568 مقر أحوال مدنية (صور)

الداخلية تعلن إنشاء مركز العمليات الأمنية soc وتطوير 25 مديرية أمن ومقر جديد لمكافحة المخدرات

الداخلية: إتاحة الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة و17 وحدة في المولات

ضبط مصنع لتصنيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة والمقلدة في البحيرة

ads

الأكثر قراءة

أرقام السلوفيني نيجك جراديشار صفقة الأهلي الجديدة (إنفوجراف)

الأهلي يقرر زيادة أسعار تذاكر مباراته أمام بيراميدز بالدوري

الدوري الإنجليزي، التسلل يحرم مرموش من أول أهدافه مع مان سيتي أمام تشيلسي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

بظهور الصفقات الجديدة، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

تخطى هنري، محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

الظهور الأول لـ صفقتي الأهلي الجديدتين بتيشيرت الأحمر (صور)

قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير بالقدس

منوعات

المزيد

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى صعودا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 17 من سورة المدثر

مفتي الجمهورية السابق: تفسير المتطرفين للنصوص يفرغ القرآن من الرحمة (فيديو)

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية