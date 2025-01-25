تضامن الغربية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت حسناء أحمد إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية عن توفير فرص عمل جديدة في عدة مجالات.

وقالت وكيل تضامن الغربية إن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز النشاط الاجتماعي وتوفير الدعم المجتمعي من خلال تمكين الأفراد في المجتمع المحلي.

مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تعلن عن توافر فرص عمل

وأوضحت وكيل تضامن الغربية أن هذه الوظائف تأتي في إطار تنفيذ استراتيجيات الوزارة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في مختلف القطاعات، وتشمل العديد من الوظائف في مجالات الخدمات الاجتماعية والإدارية والميدانية.

وأضافت وكيلة تضامن الغربية أن الأولوية في التوظيف ستكون للمؤهلين من أبناء المحافظة، مشيرة إلى أن المديرية ستعقد مقابلات شخصية لتحديد الأنسب لكل وظيفة، كما سيتم نشر كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم والشروط عبر المواقع الرسمية للمديرية.

ودعت وكيل تضامن الغربية جميع الراغبين في التقديم إلى متابعة الإعلانات التي سيتم نشرها قريبًا في المكاتب الخاصة بالتوظيف التابعة للمديرية، مؤكدة أن هذه الفرص تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة في المحافظة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى دائمًا إلى تعزيز دورها في دعم المجتمع المحلي من خلال برامج متنوعة تهدف إلى القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

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