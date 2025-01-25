السبت 25 يناير 2025
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رياضة

الدوري الألماني، ماينز يفوز على شتوتجارت بثنائية نظيفة

ماينز يفوز على شتوتجارت،
ماينز يفوز على شتوتجارت، فيتو

الدوري الألماني، حقق فريق ماينز فوزا صعبا أمام ضيفه شتوتجارت، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ميوا أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

سجل هدف التقدم لفريق ماينز اللاعب نيلسون ويبير في الدقيقة 30، فيما سجل كاسي الهدف الثاني في الدقيقة 86.

تشكيل ماينز أمام شتوتجارت

فريق ماينز دخل مباراته أمام شتوتجارت في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

روبين زنتنر - داني دا كوستا - ستيفان بيل - دومينيك كوهر - كاسي - سانو - نديم أميري - فيليب مويني - باول نيبيل - جاي سونج لي - نيلسون ويبير

فريق شتوتجارت، فيتو
فريق شتوتجارت، فيتو

تشكيل شتوجارت أمام ماينز

أما فريق شتوتجارت فدخل مباراته أمام ماينز بتشكيل مكون من:

ألكسندر نوبل - فاجنومان - راولت - الدخيل - ماكسيميليان متلشتين - أتاكان كارازور - ستيلر - يانز سترجرس لارسن - كريس فوهريخ - دينيز أونديف - نيكلاس شميدت

 

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الدوري الألماني ماينز شتوتجارت ملعب ميوا أرينا نيلسون ويبير تشكيل ماينز أمام شتوتجارت

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