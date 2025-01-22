شتوتجارت يتخطى سلوفان براتيسلافا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق شتوتجارت الألماني على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد باسينكي، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم فريق شتوتجارت بثنائية في الشوط الأول عن طريق لاعبه جيمي ليولينج في الدقيقتين 12 و36، في شوط أول شهد تفوق الفريق الألماني وسيطرته على مجريات الأمور في ظل فارق الخبرات بين لاعبي الفريقين.

وفي الشوط الثاني، عاد أصحاب الأرض بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 عن طريق إدجيسي ميتسوكو، قبل أن ينجح الفريق الألماني في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 86 عن طريق فابيان ريدر، ليقتنص شتوتجارت 3 نقاط.

تشكيل سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

تشكيل سلوفان براتيسلافا

تشكيل شتوتجارت ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل شتوتجارت ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

تشكيل شتوتجارت

ترتيب سلوفان براتيسلافا وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يتجمد رصيد سلوفان براتيسلافا في المركز الـ35 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بدون أي نقاط، فيما يرفع شتوتجارت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ21.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وتودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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