السبت 25 يناير 2025
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رياضة

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

بايرن ميونخ،فيتو
بايرن ميونخ،فيتو

تقدم فريق بايرن ميونخ على نظيره فرايبورج، بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب "أوروبا بارك" ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الألماني.

ووضع هاري كين فريقه بايرن ميونخ في المقدمة بعدما أحرز الهدف الأول بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

 

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام فرايبورج


ويملك الفريق البافارى 45 نقطة في صدارة الدوري الألمانى، متفوقًا بأربع نقاط على صاحب المركز الثاني باير ليفركوزن.

فيما يحتل فرايبورج الفريق المركز الثامن برصيد 27 نقطة، ويملك سجلا قويا على أرضه حيث خسر مرة واحدة في تسع مباريات.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز على فولفسبورج، بنتيجة 3-2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني.

وعلى المستوى الأوروبى، تراجع البايرن المركز إلى الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث فاز البافاري في 4 مباريات وخسر ثلاث مواجهات.

وسقط بايرن ميونخ مؤخرا أمام فينورد الهولندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من منافسات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

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بايرن ميونخ فرايبورج هاري كين الدوري الألماني ميونخ

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