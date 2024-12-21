بمشاركة مرموش، فرانكفورت يخسر أمام ماينز بثلاثية في الدوري الألماني

الدوري الألماني، فاز فريق ماينز على مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على أرضية ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت وماينز

جاء هدف ماينز الأول عن طريق كاوا سانتوس بالخطأ في مرماه بطريقة عجيبة بعد ما حاول منع الكرة المرسلة من زميله من دخول المرمى برأسه بالدقيقة 15، فيما جاء الهدف الثاني والثالث عن طريق بول نيبل في الدقائق 26 و58، وسجل كريستنسن هدف حفظ ماء الوجه لـ فرانكفورت في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

جدير بالذكر أن ناديم أميري لاعب ماينز تعرض للطرد في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز

في حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

في خط الدفاع: روبين كوخ، آرثر ثيات، كريستينسن، ناثانيل براون.

في خط الوسط: أوسكار هويلند، إلياس سخيري، هوجو لارسون، فارس شعيبي.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

ويحتل فرانكفورت حاليًا المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 27 نقطة، في حين أن ماينز لديه 25 نقطة في المركز الخامس.

أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني خلال نوفمبر

وتمكن الجناح المصري الدولي عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الألماني.

وحصل النجم المصري عمر مرموش البالغ من العمر 25 عامًا، على جائزة الأفضل في الدوري الألماني للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن حصل عليها في شهر سبتمبر الماضي، وهو الأكثر تتويجًا بالجائزة حتى الآن يليه هاري كين الحاصل على الجائزة في شهر أكتوبر.

وحصل نجم فرانكفورت على الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من زميله في الفريق ناثانيل براون، وثنائي بايرن ميونخ جمال موسيالا ودايوت أوباميكانو، بالإضافة إلى نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز ولاعب ماينز أنتوني كاسي.

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