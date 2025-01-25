وزير الإسكان خلال جولته بالشروق: "مش عايز مشروع العمل فيه متوقف"

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جولة مفاجئة اليوم بمدينة الشروق، الأعمال الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق والجاري توفيق أوضاع المواطنين بها، بجانب المرور على أعمال تطوير المحاور والطرق والميادين، ومشروعي دار مصر وجنة بالمدينة، يرافقه عدد من مسئولى الوزارة، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الشرقي الجديد، بطول ٩ كم، وعرض ٢٠مترا، و٤حارات مرورية، حيث يجري أعمال التوسعة ورفع الكفاءة له، كما تفقد المحور الغربي بطول ٧ كم وعرض ٦٠مترا بواقع ٦ حارات مرورية، و٢ حارة خدمة، والمحور الأوسط بطول ٥كم، وعرض ٦٠مترا بواقع ٦ حارات مرورية، و٢ حارة خدمة، وميداني الكف والكمنجة، ثم متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي دار مصر وجنة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الوفاء بالالتزامات بالمشروعات الجارية بالمناطق المضافة، ووضع خطة واضحة للانتهاء من أعمال المرافق والطرق، وكذا خطة تسليم واضحة لأراضي المواطنين المقرر توفيق أوضاعهم، وتقديم كل الدعم للانتهاء من ملف توفيق الأوضاع، قائلًا " أنا مش عايز مشروع متوقف العمل به".

وتابع وزير الإسكان، أعمال الطرق " فرمة" بمنطقة جنيفة على مساحة حوالي ١١٦٣ فدانا ضمن الأراضي المضافة لمدينة الشروق، وكذا مشروعات (الطرق" فرمة" - صرف - مياه) بمنطقة الرابية على مساحة حوالي 2131 فدانا.

وخلال الجولة، اطَّلع المهندس شريف الشربيني، على موقف المشروعات الجاري تنفيذها لتقنين الأراضى المضافة بالمنطقتين والتي تشمل موقف أعمال تمهيد الطرق والمداخل بالمنطقتين، ومشروعات المرافق، ومنها خط مياه الشرب الرئيسى لتغذية منطقة الرابية المضافة للمدينة، بجانب موقف شبكتي المياه والصرف لإجمالي 5 مجاورات بمنطقة الرابية، وذلك فى إطار دفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية المطلوبة بمناطق الامتداد لمدينة الشروق.

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان، بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والنظافة بالطرق والمحاور، ودفع العمل للانتهاء من أعمال التطوير بالطرق في أسرع وقت، والحصر الدقيق للأراضي الشاغرة على الطرق والمحاور لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة العلامات الإرشادية على الطرق لضمان السلامة المرورية على الطرق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

كما وجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، وتقسيم العمل بالمجاورات المستهدف توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية وفق برامج زمنية محددة، مع مراعاة وضع توقيت منفصل للانتهاء من كل طريق بمنطقة الرابية.

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